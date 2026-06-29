США захотели массово производить ракеты по системе McDonalds

США хотят восполнить запасы ракет, потраченных на войну с Ираном. Для этого американские оружейники задумали использовать систему ресторанов McDonalds, сообщило издание Financial Times .

Владелец оборонной группы Co-Aspire Дуг Дененни заявил, что его компания хочет производить боеприпасы без сложного оборудования и с четкими инструкциями.

«Все это подготовлено на случай, если нам придется действовать очень быстро. Это можно было бы собрать даже в школьном спортзале. Это как McDonalds», — пояснил Дененни.

Авторы материала отметили, что военные действия против Ирана показали, что запасы вооружения конечны, они быстро исчерпываются, а восстанавливать резерв — это долго и дорого. Поэтому США делают акцент на дешевых ракетах и дронах, массовое производство которых можно поставить на поток.

Накануне США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива. Американские власти заявили это как ответ на утреннее нападение Ирана на коммерческий танкер.