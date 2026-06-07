США рассматривают возможность покупки у Маврикия архипелага Чагос, где расположена британо-американская военная база Диего-Гарсия. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники.

«Белый дом рассматривает план покупки островов Чагос у Маврикия, потенциально разрушая план [премьер-министра Великобритании] Кира Стармера по передаче суверенитета территории», — подчеркнули обозреватели.

По данным издания, американские официальные лица подготовили предложение, которое позволит обойти Великобританию и провести собственную сделку, чтобы получить контроль над стратегически важной базой. При этом газета отметила, что этот вариант не считается для Вашингтона приоритетным.

«Белый дом постоянно обсуждает с Даунинг-стрит обеспечение безопасности базы Диего-Гарсия», — заявили журналисты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не обещал американцам отказаться от начала новых войн. По его словам, он никогда не исключал возможность применения военной силы и именно поэтому уделял особое внимание укреплению армии.