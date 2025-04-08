США выведут военных из обеспечивающего Украину хаба в Польше

США приняли решение вывести военных из базы в Польше, координирующей помощь Украине. Это очередной этап оптимизации военного присутствия, сообщили на сайте американской армии в Европе и Африке.

«Решение о передислокации войск и техники является результатом многомесячной оценки и планирования, которые тесно координировались с польскими хозяевами и союзниками по НАТО», — отметили в публикации.

По данным издания Business Insider, президент Польши Анджей Дуда заявил, что вывод военнослужащих США из логистического хаба в аэропорту Жешува на другие базы заранее согласовали с НАТО.

Временное присутствие американских войск в Ясенке установили в 2022 году после начала конфликта на Украине. Всего на территории Польши базируется около 10 тысяч военных США.

В январе стало известно о планах Трампа сократить весь американский контингент в Европе примерно на 20%. Таким образом, вывод может коснуться около 20 тысяч военнослужащих.