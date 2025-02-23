Президент Польши раскрыл неожиданный итог встречи с Трампом

Дуда не увидел признаков вывода войск США из Польши

Глава Польши Анджей Дуда провел встречу с 47-м президентом США Дональдом Трампом. О ее итогах сообщила канцелярия польского лидера в своем официальном аккаунте в социальной сети Х .

Дуда отметил, что польские власти не опасаются сокращения военного присутствия США в Польше.

«Мы постоянно слышим, что мы надежный союзник. Америка инвестирует в безопасность», — добавил политик.

В Польше базируется около 10 тысяч военных США. В январе стало известно, что Трамп может сократить весь американский контингент в Европе примерно на 20% — вывести около 20 тысяч военнослужащих.

Глава Белого дома, по данным СМИ, хотел и получить от стран Евросоюза финансовое обеспечение для тех солдат, которые останутся на континенте.

Кроме того, некоторые западные медиа также пришли к мысли, что Трамп уже выставил на обозрение слабость Европы. Американский лидер успел до основания разрушить механизм западной помощи Украине.