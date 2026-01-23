США вышли из ВОЗ с неоплаченным долгом в 260 млн долларов

США вышли из Всемирной организации здравоохранения с долгом в 260 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

В первый же день своего второго срока президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе из Всемирной организации здравоохранения. Согласно Конституции, для окончательного выхода правительство должно уведомить организацию за год и полностью погасить все финансовые обязательства.

Процедура выхода США из ВОЗ завершилась 22 января. Финансирование организации прекратилось, а американские сотрудники покинули все офисы и штаб-квартиру. Однако, как подчеркивает Bloomberg, задолженность перед Всемирной организацией здоровья США так и не погасили.

Госсекретарь Марко Рубио и министр здравоохранения Роберт Кеннеди обвинили организацию в требовании компенсации. Они отметили, что США оставались главным основателем, крупнейшим финансовым спонсором и ведущим защитником ВОЗ.

Трамп назвал причиной выхода США действия организации во время пандемии COVID-19. По его мнению, ВОЗ не смогла доказать свою независимость от политического влияния стран-участниц. Кроме того, Трамп указал на слишком высокие платежи, которые США вносили в бюджет организации по сравнению с другими странами.

Ранее американский президент рассказал о нестандартных взносах в Совет мира от некоторых стран. Часть, по его словам, вложили гораздо больше, чем миллиард. Совет уже получил статус официальной международной организации. Устав подписали 18 государств.