США выделят Украине новую военную помощь на 375 миллионов долларов

Президент США Джо Байден объявил о выделении новой военной помощи Украине в размере 375 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Из документа следует, что американский лидер «предоставил госсекретарю США [Энтони Блинкену] полномочия <…> выделить оборонную продукцию» Вооруженным силам Украины.

Минобороны США предоставит услуги, включая «военную подготовку и обучение с целью помощи Украине», на общую сумму 375 миллионов долларов.

Ранее Байден в ходе выступления в Нью-Йорке заявил, что зарубежные активы России не разморозят до тех пор, пока Украина не получит компенсацию за ущерб от конфликта. Украинские власти планируют получить от западных союзников 50 миллиардов долларов из доходов от активов России.