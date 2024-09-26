Байден назвал условие разморозки российских активов

Зарубежные активы России останутся замороженными до тех пор, пока Украина не получит компенсацию за ущерб от конфликта. Президент США Джо Байден сказал об этом на мероприятии в Нью-Йорке, сообщил телеканал CNBC .

Он напомнил, что G7 планировала до конца 2024 года выделить Украине 50 миллиардов долларов. Источником этой суммы должна была стать прибыль от заблокированных российских активов.

Байден назвал условие, при котором депозитарии разморозят счета.

«Суверенные активы России будут заморожены до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, который она причинила Украине», — сказал он.

Согласование транша затянулось, сообщило ранее агентство Bloomberg. По его информации, власти Украины рассчитывали, что страны «Большой семерки» одобрят его в сентябре, и опасались задержек.