Британия ввела новые ограничения в рамках антироссийских санкций

Британия в рамках антироссийских санкций ввела ограничения против пяти судов

В рамках санкционного режима Великобритания ввела ограничительные меры против пяти судов. Об этом сообщила пресс-служба британского МИД.

«Пять новых судовых спецификаций добавлены под ограничения в рамках антироссийского санкционного режима», - заявили в ведомстве.

"Добавлены пять новых судовых спецификаций… в рамках антироссийского санкционного режима", - говорится в документе.

Также Великобритания также ввела санкции против двух судоходных компаний. Ограничения коснутся компаний WHITE FOX SHIP MANAGEMENT FZCO и Ocean Speedstar Solutions OPC PVT LTD.

В МИД объяснили санкции тем, что обе компании якобы поддерживают правительство России в энергетическом секторе, который Великобритания причислила к числу «стратегически важных для РФ».