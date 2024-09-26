Путин объяснил санкции против энергетики страхом перед конкурентами
Путин назвал незаконными санкции в сфере энергетики
Президент Владимир Путин заявил, что ряд недружественных стран рассчитывали на выгоду для себя через введение санкций против российской энергетики. Но все их расчеты не оправдались. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Президент назвал современную энергетику одной из ключевых отраслей и фундаментом мирового развития. По его словам, ее стабильная работа по понятным правилам, а также освоение месторождений, переработка ресурсов и бесперебойные поставки на рынок создают прочную основу для экономики.
«К сожалению, эта прописная истина все меньше принимается в расчет теми, кто взял на вооружение механизмы незаконных санкций и полагает, что сможет применить их с выгодой для себя и в сфере энергетики», — сказал он.
Также российский лидер указал, что западные элиты перекрывают доступ к платформе и технологиям ТЭК неугодным странам, потому что не справляются с конкуренцией.
«Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что все эти инструменты используются прежде всего как инструменты недобросовестной конкуренции», — отметил глава государства.
Ранее президент России заявил, что в задачи БРИКС входит создание пространства для взаимовыгодного сотрудничества.