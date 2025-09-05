США впервые закупили куриные яйца у России

США закупили яйца из России на 455 тысяч долларов

Соединенные Штаты впервые закупили куриные яйца из России на фоне рекордного роста цен на внутреннем рынке. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные американской статистической службы.

Поставки составили 455 тысяч долларов в июле текущего года. Это первая подобная сделка как минимум с 1992 года.

США столкнулись с резким подорожанием яиц из-за эпидемии птичьего гриппа. Для стабилизации цен страна расширила импорт из новых источников.

Параллельно начались закупки из Саудовской Аравии на 518 тысяч долларов. Крупнейшими поставщиками остались Бразилия и Мексика.

Россия нарастила производство яиц, но столкнулась с падением цен на внутреннем рынке. Производителям приходится продавать продукцию ниже себестоимости.

В июле средняя цена составила 83 рубля за десяток. Это минимальный показатель с лета 2023 года.

Ранее в Сети появилась информация, что в России фермеры начали массово уничтожать кур-несушек из-за падения цен на яйца. Однако новость оказалась фейковой.