США впервые развернули отряд БПЛА MQ-9 Reaper в Южной Корее

Вооруженные силы США впервые развернули в Республике Корея эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper. Об этом сообщила 7-я воздушная армия США агентству Yonhap .

28 сентября на авиабазе Кунсан прошла торжественная церемония. Подполковник Дуглас Слейтер принял командование над 431-й экспедиционной разведывательной эскадрильей, оснащенной MQ-9 Reaper. Он отметил, что для него «большая честь писать новую главу истории подразделения вместе с корейскими союзниками».

По данным издания, MQ-9 ранее появлялись в Южной Корее на ротационной основе, однако полноценное подразделение развернули впервые. По оценке агентства, беспилотники могут использоваться для разведки в отношении КНДР и мониторинга действий Китая в Желтом море.

В американском командовании подчеркнули, что применение MQ-9 укрепит возможности США и Республики Корея по разведке и наблюдению в Индо-Тихоокеанском регионе и повысит совместный потенциал по реагированию на угрозы.

