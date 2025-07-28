Япония готовит размещение дальнобойных ракет на юго-западной границе

Kyodo: Япония разместит дальнобойные ракеты на острове Кюсю около Китая

Растущие опасения о готовности Китая к силовому захвату Тайваня заставили власти Японии пойти на укрепление границ. В следующем году на юго-западном острове Кюсю начнется размещение дальнобойных противокорабельных ракет Type-12, способных поражать цели на расстоянии одной тысячи километров. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве.

Собеседники журналистов заявили, что ракеты разместят в гарнизоне сухопутных сил самообороны в префектуре Оита для охраны цепи островов Нансей, расположенной неподалеку от Тайваня.

По словам источников, это стало частью политики правительства по расширению «возможностей для нанесения ответных ударов» в случае чрезвычайной ситуации.

Решение правительства уже вызвало претензии со стороны местных жителей, которые выразили опасения, что размещение дальнобойных вооружений сделает их дома мишенью для вражеских атак.

В середине июля Министерство иностранных дел выразило протест посольству Японии в Москве из-за участия сил самообороны страны в военных учениях США в Тихом океане. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что считают недопустимым проведение маневров в непосредственной близости у дальневосточных границ России.