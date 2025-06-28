Трамп заявил, что Иран не мог знать об ударах США заранее
Президент США Дональд Трамп считает, что Иран не мог предугадать американские удары до их начала. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News.
«У них особо не было предупреждения, поскольку они не знали, что мы идем прямо до момента (нанесения ударов — при. ред.)», — сказал Трамп.
Американский президент также настаивал на том, что Тегеран не вывез уран с ядерного объекта Фордо. По его мнению, такая операция была бы слишком сложной и рискованной.
«К тому же никто не думал, что мы атакуем тот объект, потому что все говорили, что он недоступен», — добавил Трамп.
Однако в четверг Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что Иран якобы направил грузовики с рабочими к Фордо. Они заранее бетонировали верхние части шахт, чтобы «прикрыть» их от ударов.
New York Times ранее сообщила, ссылаясь на источники, что Иран вывез оборудование и уран с ядерного объекта в Фордо перед американскими ударами.
Ранее Иран возобновил прием международных рейсов над центральной областью страны и частично — над западной. Воздушное пространство открыли для внутренних и международных рейсов, вылетающих из аэропортов, расположенных на востоке Ирана.