США внесли в антироссийский санкционный список четыре физлица

США расширили санкционный список в отношении России, добавив туда четырех физических и три юридических лица. Об этом сообщила пресс-служба американского Минфина.

Они попали в список из-за мер, направленных на борьбу с терроризмом. В перечне ведомства теперь значатся Юрий Беляков и Вячеслав Виданов, а также Сохраб Гайрат, который также является гражданином Афганистана. Среди организаций в списке появились ООО «Эдисон», ООО «Колибри Групп» и ООО «Скай Фрейм».

Американские власти временно сняли санкции с главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, разрешив ему въезд в США. В Вашингтоне он планирует встретиться с посланником президента Стивом Уиткоффом.

Ранее более 50 сенаторов США заявили о готовности поддержать ужесточение санкций против России. Меры включают 500%-ные пошлины на импорт товаров из стран, закупающих российские энергоресурсы: нефть, газ и уран.