С Кирилла Дмитриева временно сняли санкции для въезда в США

Американские власти временно сняли санкции с главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева для въезда в США. В Вашингтоне он встретится с посланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщил телеканал CNN .

Переговоры пройдут на этой неделе и будут посвящены развитию отношений между Москвой и Вашингтоном, а также поиску путей мирного урегулирования конфликта на территории Украины. Визит Дмитриева станет первой поездкой высокопоставленного представителя России в Вашингтон с начала конфликта на Украине.

Как сообщил один из источников CNN, американские власти на время отменили санкции в отношении Дмитриева, чтобы Госдепартамент смог выдать ему визу для въезда в страну. Другой источник сообщил, что был направлен запрос в Министерство финансов о временной отмене ограничений.

Глава Российского фонда прямых инвестиций попал под санкции США в феврале 2022 года.

Ранее Россия передала США список нарушений моратория со стороны Украины. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что российская армия неукоснительно соблюдает мораторий, о котором договорились президенты России и США в ходе телефонного разговора. Однако, несмотря на это, российские энергообъекты продолжают подвергаться атакам, а Украина не выполняет свои обязательства.