Половина сенаторов США заявили, что готовы ужесточить санкции против России

Более 50 сенаторов США заявили о готовности поддержать ужесточение санкций против России в случае ее отказа от участия в мирных переговорах по Украине. Об этом сообщила газета The Washington Times .

В совместном заявлении законодатели уточнили, что меры включают 500%-ные пошлины на импорт товаров из стран, закупающих российские энергоресурсы: нефть, газ и уран. Санкции также вступят в силу, если Россия предпримет действия, угрожающие суверенитету Украины после заключения мира, включая военное вмешательство.

Инициативу поддержали как республиканцы, так и демократы. Автором законопроекта выступил сенатор-республиканец Линдси Грэм*.

Ранее Грэм* грозился внести в конгресс законопроект о введении новых антироссийских санкций, если Россия не пойдет на прекращение огня на Украине.

* Внесен в список террористов и экстремистов в России.