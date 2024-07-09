США в панике. Штаты устроили переговоры с Индией после визита Моди в Россию

Госдеп сообщил о контактах США с Индией на фоне визита Моди в Россию

Соединенные Штаты на фоне визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию осуществляли контакты с руководством этой страны. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Мы провели контакты с ними (с Индией — прим. ред.) в течение последних 24 часов. Я предпочту не раскрывать детали этих контактов», — подчеркнул чиновник.

Он также заявил, что США «обеспокоены» развитием российско-индийских отношений, и они донесли свои озабоченности до Индии в частном порядке.

Ранее Моди в ходе встречи с индийской диаспорой в Москве назвал Россию «партнером в горе и в радости».

Также Моди и президент России Владимир Путин подчеркнули важность невмешательства внешних сил во внутренние дела других стран.