Путин и Моди выступили за невмешательство во внутренние дела стран

Путин и Моди призвали к конвенции о противодействии цифровой преступности

Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди подчеркнули важность невмешательства во внутренние дела стран и призвали к конвенции о противодействии цифровой преступности. Совместное заявление двух лидеров опубликовала пресс-служба Кремля.

«[Путин и Моди] призвали к принятию под эгидой ООН универсальных международно-правовых инструментов, включая прежде всего всеобъемлющую конвенцию о противодействии ИКТ-преступности», — написано в тексте.

Также оба лидера подчеркнули важность неукоснительного соблюдения принципов суверенного равенства государств.

Ранее Моди, встретившись с индийской диаспорой в Москве, назвал Россию «партнером в горе и в радости».

В свою очередь, Путин заявил, что Россию и Индию связывает крепкая дружба.