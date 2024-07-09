Премьер Индии Нарендра Моди назвал Россию партнером и в горе, и в радости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве с индийской диаспорой назвал Россию «партнером в горе и в радости». Об этом написал RT.

Премьер-министр Индии также добавил, что в отношениях двух стран «температура всегда со знаком плюс», рассказало ИА НСН.

Ранее сообщалось, что Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным визитом. В понедельник, 8 июля, он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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