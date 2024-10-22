США ужесточат санкции против России

Администрация Соединенных Штатов на следующей неделе планирует ужесточить введенные против России санкции. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Ее процитировало РИА «Новости».

По словам министра, Вашингтон продолжит борьбу с тем, как Россия обходит рестрикции. Йеллен отметила, что ограничения коснутся третьих стран, снабжающих российскую армию критически важными материалами.

Глава американского Минфина добавила, что теперь США могут вводить санкции против финансовых учреждений третьих стран. В санкционный список попадут «некоторые посреднические организации».

В конце сентября Соединенные Штаты ввели новые санкции против россиян. Под ограничения подпала платежная система Cryptex с регистрацией на Сент-Винсенте и Гренадинах.

По мнению бразильского экономиста Паулу Ногейры Батисты — младшего, в ближайшем будущем снятия санкций с России со стороны западных государств не произойдет.