США увидели в назначении нового министра обороны России опасность для Украины | 360°

Мир 16 мая 2024, 06:15 США увидели в назначении нового министра обороны России опасность для Украины NYT: назначение Белоусова главой Минобороны РФ представляет опасность для Киева РИА «Новости»

Читать 360 в

Кадровые перестановки в Минобороны России приведут к большим переменам в армии. Это представляет опасность для Украины, заявил редактор газеты The New York Times Серж Шеманн.

«Перестановки указывают на капитальный ремонт вооруженных сил по мере того, как Россия движется к тому, что по сути является военной экономикой. Россия постепенно, но уверенно продвигается вперед на Украине. <…> Все это не сулит ничего хорошего Украине», — предупредил он.

Реклама

Андрею Белоусову, заменившему на посту министра обороны Сергея Шойгу, по мнению американского журналиста, поручат управлять быстрым ростом военных расходов России и искоренением коррупции. Шеманн назвал его старшим экономистом Кремля. Он напомнил, что министр обороны отвечает за военно-промышленную базу, а не военные вопросы.

Президент России Владимир Путин объяснил назначение Белоусова тем, что военные расходы возросли, и необходимо вписать их в общую экономику страны. Он уверен, что новый министр справится с задачей.