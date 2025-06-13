США увидели формат будущего мира на Украине

США сопоставили меморандумы мирных соглашений России и Украины и увидели, как может выглядеть окончательное соглашение по урегулированию конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, выступая на проходящем в Брюсселе форуме по вопросам евроатлантической безопасности. Его слова передало РИА «Новости» .

«Мы взяли украинский вариант, затем получили российский — они называют его меморандумом. Мы совместили оба документа и спросили себя, как их можно объединить, чтобы прийти к итоговому результату. Сейчас мы в достаточной степени уверены и понимаем, каким должен быть этот итог, если удастся к нему прийти», — заявил Келлог.

Спецпосланник отметил, что мирное соглашение возможно.

В Швеции началась «секретная встреча мировой элиты». Политики, бизнесмены и финансисты обсудят США, Европу, Ближний Восток, «будущее Украины».

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован отсутствием договоренностей об урегулировании украинского конфликта. Он отметил, что соглашение важно для того, чтобы остановить конфликт, сообщили «Известия».