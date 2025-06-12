«Секретная встреча мировой элиты» о судьбе Украины началась в Швеции

В Стокгольме началась «секретная встреча мировой элиты», на которой обсудят будущее Украины. Об этом сообщила радиостанция RMF24 .

В Швецию приедет Бильдербергская группа — мировые политики, бизнесмены и финансисты. Участники встречи обсудят США, Европу, Ближний Восток, «будущее Украины», а также инновации в военной сфере, искусственный интеллект и вопросы миграции.

Встреча пройдет в стокгольмском отеле Grand Hotel до 15 июня. Среди гостей — нынешний и бывший генсеки НАТО Марк Рютте и Йенс Столтенберг, президент Финляндии Александр Стубб и многие другие мировые политики и представители крупного бизнеса. Встречи Бильдербергской группы проходят ежегодно, участниками становятся около 120-150 человек.

Рютте ранее заявил о важности начала прямого диалога между США и РФ по Украине. Он отметил, что президент США Дональд Трамп изменил статус-кво, начав переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передали «Известия» слова генсека.

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет руководить Украиной, пока не закончится конфликт.