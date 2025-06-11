Россия готова выполнить стамбульские договоренности

Россия полностью готова выполнить договоренности, достигнутые по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге .

«Рассчитываем на такой же подход украинской стороны», — сказала дипломат.

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся в Турции 2 июня. Встреча длилась более часа. Стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта, а также договорились о масштабном обмене пленными.

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента Владимир Мединский ранее заявил, что Украина не готова идти на компромиссы. Это может привести к новым территориальным потерям.