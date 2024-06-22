США уличили в попытке «свалить» Украину на НАТО

Перед выборами президента США специально передают НАТО контроль за военной поддержкой Украины, чтобы снять с себя ответственность за возможные провалы. Об этом британский эксперт Александр Меркурис заявил в интервью YouTube-каналу The Duran.

«Американцы по сути сваливают Украину НАТО. Это подается как способ обеспечить поддержку Украины в случае победы на выборах определенного человека», — сказал он.

Таким образом эксперт намекнул на возможное переизбрание Дональда Трампа. По его словам, в НАТО начали готовится к тому, что ему придется взять на себя ответственность, когда все развалится.

Ранее Меркурис предположил, что США готовят смену власти на Украине. На это указывает рост негативных публикаций в американских СМИ в отношении президента страны Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.