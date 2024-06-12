Меркурис: США сигнализировали Зеленскому и Ермаку, что их дни у власти сочтены

США готовят смену власти на Украине. Такое мнение на своем YouTube-канале выразил британский эксперт Александр Меркурис.

По его словам, об этом свидетельствует рост негативных публикаций в американской прессе в отношении президента страны Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.

«Я бы <…> предупредил обоих, что их дни во главе Украины сочтены», — подчеркнул политолог.

Он посоветовал им начинать «паковать чемоданы».

Меркурис также обратил внимание на отказ президента США Джо Байдена прибыть на конференцию по Украине в Швейцарию. Это, как он считает, может говорить о том, что нынешнему главе украинского государства ищут замену.

«Складывается впечатление, что Соединенные Штаты действительно начинают дистанцироваться от Зеленского», — отметил он.

Ранее турецкое издание DikGAZETE написало, что западные издания стали развенчивать миф о «герое» Зеленском, который превратился в неуравновешенного человека, который неадекватно воспринимает действительность.