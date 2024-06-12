«Начинают дистанцироваться». Запад направил неприятный сигнал Зеленскому
Меркурис: США сигнализировали Зеленскому и Ермаку, что их дни у власти сочтены
США готовят смену власти на Украине. Такое мнение на своем YouTube-канале выразил британский эксперт Александр Меркурис.
По его словам, об этом свидетельствует рост негативных публикаций в американской прессе в отношении президента страны Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.
«Я бы <…> предупредил обоих, что их дни во главе Украины сочтены», — подчеркнул политолог.
Он посоветовал им начинать «паковать чемоданы».
Меркурис также обратил внимание на отказ президента США Джо Байдена прибыть на конференцию по Украине в Швейцарию. Это, как он считает, может говорить о том, что нынешнему главе украинского государства ищут замену.
«Складывается впечатление, что Соединенные Штаты действительно начинают дистанцироваться от Зеленского», — отметил он.
Ранее турецкое издание DikGAZETE написало, что западные издания стали развенчивать миф о «герое» Зеленском, который превратился в неуравновешенного человека, который неадекватно воспринимает действительность.