США уличили в попытке рассорить Аргентину с Россией

Обвинения в адрес российских СМИ в провокациях против аргентинского правительства голословны. Посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что Россия не вмешивалась во внутренние дела других стран, а США наоборот попытались испортить ее отношения с южноамериканской страной. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.
«Рассматриваем голословные обвинения из Вашингтона как злонамеренную попытку вбить клин между нашими странами и народами», — сказал посол.
Феоктистов напомнил, что отношениям России с Аргентиной 140 лет. По его словам, они долгосрочные и не подверженные политическим влияниям. Он заверил, что российское государство не вмешивается во внутренние дела партнеров.
Дипломат прокомментировал статью сайта Infobae. В ней представитель Госдепа обвинил телеканал RT и Россию в целом в дестабилизирующем влиянии на правительство Аргентины.
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