Председатель правительства сменился в Аргентине

Председатель правительства Аргентины Поссе ушел в отставку

Martin Cossarini/dpa
Фото: Martin Cossarini/dpa/Global Look Press

В Аргентине сменился председатель правительства. Занимавший этот пост Николас Поссе подал в отставку, на его место назначили министра внутренних дел Гильермо Франкоса. Об этом сообщила пресс-служба офиса аргентинского президента в соцсети Х.

«Офис президента сообщает, что Николас Поссе представил заявление об отставке с поста председателя правительства. Гильермо Франкос займет пост главы кабинета министров», — указывается в заявлении.

Президент Хавьер Милей назначил Франкоса с целью «придать больше политического веса руководству правительства».

Стало известно также, что Министерство внутренних дел Аргентины преобразуют в секретариат, во главе которого также будет Гильермо Франкос. Возможны и дальнейшие кадровые решения.

По данным газеты La Nación, решение об отставке Поссе приняли из-за «разницы в ожиданиях» по поводу прогресса правительства и выполнения им задач.

После победы Хавьера Милея на президентских выборах в Аргентине в декабре 2023 года курс развития страны изменился. В частности, она нацелилась на укрепление связей с НАТО.

Ягоды не по карману. Майские морозы лишат россиян фруктов и овощей?

Новый российский коллайдер NICA. Воробьев рассказал Путину и Мирзиееву о развитии ОИЯИ

«Семейный праздник робототехники». В подмосковном Технолицее прошел фестиваль программистов

Протест на короткой дистанции. Что ждет Пашиняна

Фейк: в новых регионах России стали насаждать «цифровое рабство»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте