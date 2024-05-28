Председатель правительства сменился в Аргентине

В Аргентине сменился председатель правительства. Занимавший этот пост Николас Поссе подал в отставку, на его место назначили министра внутренних дел Гильермо Франкоса. Об этом сообщила пресс-служба офиса аргентинского президента в соцсети Х.

«Офис президента сообщает, что Николас Поссе представил заявление об отставке с поста председателя правительства. Гильермо Франкос займет пост главы кабинета министров», — указывается в заявлении.

Президент Хавьер Милей назначил Франкоса с целью «придать больше политического веса руководству правительства».

Стало известно также, что Министерство внутренних дел Аргентины преобразуют в секретариат, во главе которого также будет Гильермо Франкос. Возможны и дальнейшие кадровые решения.

По данным газеты La Nación, решение об отставке Поссе приняли из-за «разницы в ожиданиях» по поводу прогресса правительства и выполнения им задач.

После победы Хавьера Милея на президентских выборах в Аргентине в декабре 2023 года курс развития страны изменился. В частности, она нацелилась на укрепление связей с НАТО.