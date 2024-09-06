Аргентине стоит воздержаться от однобоких суждений о событиях на Украине, продвигаемых киевским режимом. Так российское посольство в Буэнос-Айресе отреагировало на заявление аргентинского МИД, осудившего удар по центру ВСУ в Полтаве и призвавшего прекратить применение силы. Текст опубликовали на официальной странице дипмиссии в соцсети «ВКонтакте» .

Посольство сообщило, что Россия не согласна с такой трактовкой своих действий. ВС РФ нанесли удар по тренировочному центру, где готовили операторов дронов, которые регулярно применяются для атак на мирное население.

«Призываем аргентинскую сторону воздерживаться от продвигаемых режимом [президента Украины Владимира] Зеленского и его западными покровителями однобоких суждений о событиях в зоне украинского конфликта и объективно оценивать происходящее», — отметили в посольстве.

На Западе удар по училищу ВСУ в Полтаве назвали одним из самых мощных за время проведения спецоперации. В центре проходили подготовку военные со всей Украины, в том числе с линии фронта.