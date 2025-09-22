США спешно начали производство малозаметного истребителя шестого поколения F-47

В США началось производство малозаметного истребителя шестого поколения F-47. Начальник штаба ВВС генерал Дэвид Оллвин объявил об этом на конференции «Воздух, космос и киберпространство 2025», сообщил The War Zone .

Победителем тендера на создание истребителя стала компания Boeing. Оллвин выразил надежду на то, что F-47 наряду с другими системами по программе ВВС США «Доминирование в воздухе следующего поколения» (NGAD), в частности беспилотниками CCA, усовершенствованными реактивными двигателями и комплексами РЭБ, обеспечит армии США доминирование в будущем.

«Нам нужно действовать быстро. Должен сказать вам, команда, уже почти 2026 год. Команда намерена совершить первый полет в 2028 году. <…> За несколько месяцев с момента нашего заявления они [Boeing] уже начали производство первого образца», — сказал он.

Внешний вид и технические особенности F-47 до сих пор засекречены. ВВС США утверждали, что дальность полета нового истребителя на 25% выше других американских моделей. Кроме того, разработчики оснастят его всеракурсной широкополосной малозаметностью.

О создании F-47 объявил в марте 2025 года президент США Дональд Трамп. На тот момент испытания новинки длились уже пять лет.