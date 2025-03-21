Трамп объявил о создании американского истребителя шестого поколения F-47

Американский президент Дональд Трамп, выступая в Овальном кабинете с главой Пентагона Питом Хегсетом, объявил о присуждении компании Boeing контракта на разработку и производство истребителя шестого поколения, сообщил Bloomberg . Самолет получит обозначение F-47.

Президент отметил, что испытательные полеты экспериментальной модели нового истребителя проводятся уже пять лет. По словам Трампа, F-47 будет развивать скорость более двух махов и обладать самыми современными технологиями, обеспечивающими его малозаметность в воздушном пространстве.

«Контракт на новую платформу воздушного господства получит Boeing. Конкуренция была жесткой, длилась много лет. Этот самолет показывает такие результаты, которых еще никто не видел», — подчеркнул Трамп.

Политик уверен, что истребитель станет «самым смертоносным самолетом в истории». Благодаря технологии стелс F-47 станет «практически невидимым», а его производство уже частично запущено. Трамп также отметил, что союзники США проявляют интерес к приобретению таких самолетов и, возможно, получат их упрощенные версии.

В борьбе за контракт компания Boeing конкурировала с Lockheed Martin.

Ранее США начали разработку аналога системы «Железный купол». Планируется, что эта система противовоздушной обороны будет защищать всю территорию страны от возможных ракетных атак с внешней стороны.