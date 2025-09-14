США создадут новые бомбы после удара по ядерным объектам в Иране

В США срочно взялись за разработку нового поколения противобункерных бомб после атаки на иранские ядерные объекты. Об этом сообщило издание The War Zone .

Спецслужбы оценили результаты американского авиаудара, произошедшего в ночь на 22 июня по ядерным объектам в Иране. Они сделали вывод, что завод по обогащению урана в Фордо получил серьезные повреждения, ликвидировав его критическую инфраструктуру.

Однако предприятия в Натанзе и Исфахане вернутся к работе раньше, чем предполагали эксперты в Пентагоне. Теперь американские инженеры учтут слабые стороны так называемой противобункерной бомбы. Они планируют сделать боеприпас легче и компактнее. Еще одной проблемой названа устаревшая система наведения.

В то же время иранские издания сообщают, что Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) достигли нового соглашения. Иранцы представят МАГАТЭ доклад обо всех объектах, которые подверглись атакам со стороны США.