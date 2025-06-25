Из-за удара США по Фордо вышел из строя объект по обогащению урана

Американские военные ударом по иранскому ядерному объекту в Фордо ликвидировали его критическую инфраструктуру и нейтрализовали обогатительный урановый комплекс. Об этом от имени национальной Комиссии по атомной энергии сообщила канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
Благодаря действиям США и израильским операциям возможности Ирана по разработке созданию ядерного оружия отбросило на многие годы назад. По данным канцелярии, этот результат удастся сохранить только в том случае, если исламская республика не получит доступ к расщепляющимся материалам.
Ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что страна продолжит атаковать иранские ядерные объекты. По его словам, это произойдет, если исламская республика откажется предоставить доступ к своим обогащенным материалам, сообщил RT. Глава государства также выразил сожаление в связи эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.
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