Иран дерзко поставил на место европейские страны

Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что решение Германии, Франции и Великобритании запустить механизм восстановления санкций стало серьезной ошибкой. Об этом сообщило агентство Mehr .

Условия переговоров изменились после американских атак на Иран в июне, добавил Арагчи. Встречи в прежнем формате Тегеран вести больше не может. Для диалога потребовались новые договоренности.

По словам дипломата, решение европейцев только усложнило переговорный процесс. Министр подчеркнул, что обсуждения с представителями этих стран продолжаются.

Европейские страны совершили большую ошибку и усложнили нашу работу. Наши переговоры с ними продолжаются, и я надеюсь, что мы сможем достичь общего понимания.

Глава МИД Ирана рассказал, что Тегеран уже начал новые контакты с МАГАТЭ. По его словам, диалог с этой организацией вполне успешен. Стороны близки к выработке новой структуры сотрудничества.

Арагчи прокомментировал и отношения с США. Он уверил, что страны продолжают обмен мнениями, но через посредников.

Франция, Великобритания и Германия восстановили санкции в отношении Ирана в конце августа 2025 года.