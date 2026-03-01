США сообщили о гибели трех военных в ходе операции против Ирана

США сообщили о гибели трех и ранении пяти военных в ходе операции против Ирана

В ходе военной операции «Эпическая ярость» против Ирана погибли трое американских военных и еще пятеро получили ранения. Об этом в социальной сети X сообщило Центральное командование ВС США.

«Еще несколько человек получили сотрясения мозга и легкие осколочные ранения и в настоящее время уже возвращаются к службе», — заявили в командовании.

Глава комитета по разведке сената США Том Коттон объяснял, что главная задача — уничтожить ракетный потенциал Ирана. По его словам, президент США Дональд Трамп не рассматривает вариант с полномасштабной сухопутной операцией против Исламской Республики.

Корпус стражей Исламской революции заявлял о нанесении удара по американскому авианосцу Abraham Lincoln баллистическими ракетами. Представители США это не подтверждали, кадров объективного контроля стороны пока не предоставляли.