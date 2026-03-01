В США назвали главную цель ударов по Ирану

В США заявили, что не планируют масштабную наземную операцию в Иране

Президент США Дональд Трамп не планирует проведение наземной операции в Иране. Об этом телеканалу CBS News заявил глава комитета по разведке сената Том Коттон.

По его словам, боевые действия в основном будут проходить в воздухе и на море, приоритет — уничтожение масштабного ракетного арсенала Ирана.

«Хочу подчеркнуть, что произойдет в ближайшие дни, вероятно, недели. Иран имеет огромный арсенал ракет, и это будет целью военной кампании: уничтожить арсенал, угрожающий американским войскам от Индийского океана до Западной Европы», — отметил Коттон.

Сенатор добавил, что при таком сценарии есть риск попадания пилотов в плен в случае сбития самолетов, но Трамп не оставит пилота в беде.

«Поисково-спасательные силы в регионе готовы эвакуировать любого сбитого летчика с иранской территории. Но, за исключением необычных обстоятельств, планов о крупномасштабных наземных силах в Иране нет», — заключил он.

Ранее США и Израиль ударили по зданию КСИР и больнице армии Ирана.