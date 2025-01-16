США сняли санкции с дочери экс-министра обороны РФ Сердюкова

Соединенные Штаты убрали из санкционного списка дочь бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова Наталью. Информацию по санкциям обновили на сайте американского Минфина.

«В список заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами были внесены следующие удаления: Сердюкова Наталья Анатольевна <…>, связана с Сердюковым Анатолием Эдуардовичем», — указали в заявлении.

Сердюков занимал пост министра обороны РФ с 2007 по 2012 годы. Американские власти объявили санкции против Сердюкова и некоторых членов его семьи в 2022 году.

Ранее в США частично разрешили проведение операций с рядом российских банков. В этот перечень попали Сбербанк, ВТБ, «Санкт-Петербург», Альфа-Банк, Росбанк, Совкомбанк и ВЭБ.

Стало известно, что Запорожскую АЭС и выставочный центр «Патриот» внесли в санкционные списки США. Ограничения затронули «Мотовилихинские заводы» и другие российские компании.