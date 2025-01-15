Минфин США разрешил операции с рядом российских банков

В США частично разрешили проведение операций с рядом российских банков. Информацию об этом опубликовала пресс-служба американского Минфина.

В перечень банков, которым ослабили ограничения, вошли Сбербанк, ВТБ, «Санкт-Петербург», «Зенит», «Альфа-Банк», «Росбанк», Совкомбанк и ВЭБ. Также запрет сняли со страховой компании «Ингосстрах». Транзакции будут доступны за исключением отдельных случаев, предусмотренных в генеральной лицензии Минфина.

Ранее стало известно, что США ввели санкции против Запорожской АЭС и выставочного центра «Патриот». Помимо этого, ограничения затронули российские «Мотовилихинские заводы», ЛААЗ и другие компании.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что американские санкции не скажутся на работе персонала станции и на ее безопасности.