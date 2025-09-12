США резко отреагировали на приговор экс-президенту Бразилии

Рубио: США примут ответные меры против Бразилии за суд над Болсонару

США не оставят без ответа суд над бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Госсекретарь Марко Рубио пригрозил властям в соцсети X .

«Соединенные Штаты отреагируют соответствующим образом на эту охоту на ведьм», — предупредил он.

Суд над Болсонару госсекретарь назвал политическим преследованием, его заключение под стражу — незаконным. Рубио также обвинил судью Верховного суда Бразилии Александра де Мораеса в нарушении прав человека.

Ранее большинство членов коллегии судей Верховного суда Бразилии признали бывшего президента виновным в подготовке госпереворота после поражения на выборах 2022 года, его приговорили к 27 годам трем месяцам заключения. Болсонару стал первым в истории страны бывшим лидером, осужденным за посягательство на демократию. Действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва обвинил Белый дом во вмешательстве во внутренние дела другого государства.