Бывшего президента Бразилии обвинили в участии в группировке

Экс-президенту Бразилии Болсонару предъявили обвинение в присвоении госимущества

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Федеральная полиция выдвинула обвинения бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару в присвоении государственного имущества и участии в преступном сообществе. Об этом сообщил сайт G1.

Политик стал фигурантом уголовного дела о ювелирных украшениях. Болсонару и его бывших советников обвинили в том, что они присвоили полученные в качестве подарков драгоценности стоимостью несколько миллионов долларов.

Федеральная полиция предъявила бывшему президенту обвинения в нескольких преступлениях, в том числе растрате, присвоении госимущества, отмывании денег и участии в преступном сообществе. Он не признал свою вину. По версии следствия, в деле замешаны еще 11 человек.

Болсонару обвиняли также в организации беспорядков в Бразилиа. В январе 2023 года сотни людей вышли на улицы, не согласившись с результатами выборов.

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