США решили вывести часть военных из Венгрии и Словакии

Kyiv Post: США готовятся вывести часть военных из Венгрии и Словакии в декабре

США планируют сократить военное присутствие в Болгарии, Венгрии и Словакии. Об этом сообщили источники издания Kyiv Post .

«За закрытыми дверями чиновники администрации (президента США Дональда Трампа — прим. ред.) дали понять союзникам, что сокращение (контингента — прим. ред.) в Румынии — это только начало. Ожидается, что дальнейшие сокращения последуют в Болгарии, Венгрии и Словакии не позднее середины декабря», — отмечено в публикации.

По словам западных чиновников, осведомленных о переговорах США и европейских партнеров, Пентагон изучает возможность «умеренного» вывода своих войск. Сухопутные войска европейских стран стали более подготовленными, чем раньше. Поэтому частичный пересмотр американского присутствия на континенте считается «приемлемым».

В Вашингтоне считают, что сокращение численности военных в четырех упомянутых странах невелико, говорится в статье.

По информации от источников Kyiv Post, США уведомили своих союзников о том, что вывод войск продолжится в следующем году после завершения текущей ротации. При этом Вашингтон заверил, что численность американских военнослужащих в Польше и странах Балтии останется прежней.

Ранее пресс-служба Министерства национальной обороны Румынии уже говорила о том, что Белый дом уведомил союзников о сокращении численности войск США в Европе. Румынское оборонное ведомство отметило, что американская сторона перестанет проводить ротацию военных, которые дислоцируются на авиабазе в Михай Когэлничану.