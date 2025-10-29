Белый дом уведомил союзников о сокращении численности войск США в Европе. Об этом сообщила пресс-служба министерства национальной обороны Румынии.

Администрация президента Дональда Трампа решила сократить свой воинский контингент «в рамках процесса переоценки глобальной позиции Вооруженных сил США».

Румынское оборонное ведомство отметило, что американская сторона перестанет проводить ротацию военных, которые дислоцируются на авиабазе в Михай Когэлничану. Минобороны республики добавило, что ожидало такого поворота событий, так как страна поддерживает постоянный контакт с США.

Ранее конгрессвуман-демократ Рашида Тлаиб предупредила о подготовке Трампа к началу войны в Венесуэле и свержению президента Николаса Мадуро. Политик заявила, что американский лидер не должен обладать полномочиями, дающими возможность развязывать конфликты в Карибском бассейне с целью смены режима в государствах.

В связи с риском начала войны Мадуро обратился к Трампу на английском языке и попросил его не нападать на страну.