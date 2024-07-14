США решили укрепить сотрудничество с Арменией. Об этом сообщила заместитель главы Госдепа по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея на своей странице в соцсети X .

«Надеемся на укрепление сотрудничества с правительством [Армении] и партнерами из гражданского общества в целях продвижения демократического верховенства закона, борьбы с коррупцией и реформы судебной системы», — заявила она.

Ранее стало известно, что ВС Армении с 15 по 24 июля проведут совместные с США военные учения на территории страны. Как отметили в Минобороны республики, они предполагают операции по стабилизации отношений конфликтующих сторон при выполнении миротворческих задач.

До этого в Госдепе США заявили, что Америка и Армения намерены повысить уровень отношений до стратегического партнерства. Соответствующий документ подписали после состоявшегося в Ереване заседания, где участвовали глава МИД Армении Арарат Мирзоян и помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.