Армения проведет в республике военные учения вместе с США

Армяно-американские военные учения пройдут с 15 по 24 июля

Вооруженные силы Армении с 15 по 24 июля проведут на территории страны совместные с США военные учения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«С 15 по 24 июля в Армении в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссий пройдут учения Eagle partner 2024 совместно с США. В них примут участие военнослужащие вооруженных сил Армении, национальной гвардии Канзаса, сухопутных войск США в Африке и Европе», — отметили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что учения предполагают операции по стабилизации отношений конфликтующих сторон при выполнении миротворческих задач.

«Цель учений — обмен передовым опытом в области тактической коммуникации и управления, повышение уровня слаженности подразделений и повышение боеготовности армянского подразделения», — добавили в пресс-службе.

Ранее представитель МИД Армении Ани Бадалян заявила о планах участия страны в саммите НАТО в июле.