Европейские лидеры запаниковали из-за плана президента США Дональда Трампа вывести американский контингент из стран НАТО. Об этом сообщила австрийская газета Exxpress .

«В европейских столицах стран НАТО объявлен красный уровень тревоги: Пентагон планирует исторический вывод тысяч американских солдат», — сказано в статье.

В этом случае европейцам придется полагаться на собственные войска, которые без поддержки США не смогут самостоятельно защищать свои страны от угроз. ЕС останется с хрупкими гарантиями безопасности и фактически в безвыходной ситуации.

Авторы материала также отметили, что слабость Европы очевидна. Европейским армиям критически не хватает личного состава, боеприпасов и средств ПВО. Сейчас даже просто сокращение присутствия американского контингента на континенте может стать причиной кризиса в обороне ЕС.

Ранее румынский политик Кэлин Джеорджеску обвинил генсека НАТО Марка Рютте в желании начать третью мировую войну с территории его страны.