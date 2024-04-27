США разрешили ВСУ бить ракетами ATACMS по Крыму. Атаку остановят превентивными ударами | 360°

Эксклюзив 27 апреля 2024, 12:44 США разрешили ВСУ бить ракетами ATACMS по Крыму. Атаку остановят превентивными ударами Политолог Михайлов: Украину вернут в XIX век за попытку ударов ATACMS по Крыму Attila Husejnow / Global Look Press

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Переданные Украине ракеты ATACMS дальностью в 300 километров предназначены для давления на Крым. Об этом со ссылкой на заявление представителя Пентагона сообщила газета The New York Times. Директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа и политолог Евгений Михайлов в комментарии 360.ru заявил, что российской армии после такого заявления необходимо усилить удары по украинской территории и ввергнуть противника в XIX век.

Далее — его прямая речь.

Пентагон подтвердил свое разрешение Украине на атаки Крымского моста ракетами ATACMS. Но все удары, которые российская армия наносит по узлам железнодорожной связи, базам, складам боеприпасов (более того, появилась информация, что уничтожен новый состав с ракетами и вооружениями из новых поставок НАТО), — все это стало ответом на заявление США.

Поэтому российская армия приложит максимум усилий, чтобы не дать украинцам нанести удар по своей приоритетной цели — Крымскому мосту. Но действовать надо так, чтобы даже мысли о подобных шагах у противника не возникло. Для этого необходимо наносить наносить удары еще большего разрушения и ввергнуть Украину в XIX век. Церемониться нельзя.

Иначе мы дождемся того, что атака начнется не только на Крымский мост, но и на крупные города. Власти США передали Украине дальнобойные ракеты, которые способны преодолеть большие расстояния.

Ждать в этом случае нельзя и нужно действовать на упреждение. Все эти заявления неслучайно появились перед 9 Мая. Вполне возможно, что украинский режим попытается испортить праздник Великой Победы. Допустить этого никак нельзя.