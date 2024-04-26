США подготовили многомиллиардные контракты на поставку оружия ВСУ | 360°

Мир 26 апреля 2024, 03:46 США подготовили многомиллиардные контракты на поставку оружия ВСУ Politico: США выделили на военные контракты для поставок Украине $6 млрд Unsplash

Читать 360 в

Власти США решили выделить шесть миллиардов долларов на военные контракты с оборонными предприятиями для поставок Украине. Об этом сообщило издание Politico.

Контракт будет включать в себя системы ПВО Patriot, артиллерийские боеприпасы, дроны, средства борьбы с дронами и ракеты класса «воздух-воздух», которые установят на истребителях, сообщил источник издания.

Реклама

По словам автора статьи, указанная военная техника поступит на вооружение ВСУ только через несколько лет. Деньги выделили по линии Инициативы по содействию безопасности Украины, которая обеспечивает поставки созданных с нуля вооружений.

Ранее Белый дом заявил, что средства ПВО остаются приоритетом в поставках военной помощи Украине, писал RT.

По данным газеты Politico, в марте США тайно передали украинским военным ракеты ATACMS, которые они уже дважды использовали для ударов. В Пентагоне эти данные подтвердили.