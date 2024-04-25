Командир «Ахмата» допустил новый удар ВСУ по Крымскому мосту ракетами ATACMS | 360°

Мир 25 апреля 2024, 07:29 Командир «Ахмата» допустил новый удар ВСУ по Крымскому мосту ракетами ATACMS Алаудинов: ВСУ могут ударить по Крымскому мосту ракетами ATACMS РИА «Новости»

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Украина может попытаться атаковать Крымский мост ракетами ATACMS. Об этом рассказал ТАСС генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апты Алаудинов.

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал пакет документов по оказанию Украине военной помощи. Поставки вооружения могут возобновить уже на этой неделе.

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По мнению Алаудинова, новый пакет помощи не рассчитан на «сверхъестественные» маневры ВСУ на поле боя. По его словам, две трети выделенных средств скорее всего останутся в США. Другая часть в видео оружия пойдет на помощь якобы Украине.

Алаудинов назвал происходящее финансированием террористических актов. Он предположил, что поставленные ракеты ВСУ будут использовать против России.

«Эти ракеты будут задействованы на то, чтобы совершать террористические акты на территории России, куда они будут доставать. Ну и <…> попытаются нанести удар по Крымскому мосту», — подчеркнул он.

Об угрозе для Крыма высказался и посол России в США Анатолий Антонов. По его мнению, поставленные ВСУ ракеты ATACMS станут угрозой для полуострова и новых территорий РФ.