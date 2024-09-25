США разрешат ВСУ наносить удары по России при одном условии

Соединенные Штаты готовы дать разрешение Вооруженным силам Украины на удары вглубь территории России дальнобойным ракетами, но при условии, что их поставят страны-союзники. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Администрация Джо Байдена рассматривает возможность дать Украине зеленый свет, при условии, что он не будет использовать оружие американского производства», — отметили в публикации.

Авторы материала также утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский всеми способами давит на Запад, чтобы США быстрее пересмотрели свою позицию по данному вопросу.

Во время участия в Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос журналистов о том, готовы ли в Вашингтоне к вероятной войне с Россией. Такая версия развития событий появилась у СМИ на фоне возможного одобрения применения ВСУ дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории.