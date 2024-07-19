В США заявили о возможности пересмотра позиции по ударам ВСУ вглубь России

Салливан: США могут изменить позицию по ударам ВСУ вглубь территории России

США могут пересмотреть свою позицию насчет ударов ВСУ американским оружием вглубь территории России. Об этом заявил советник президента страны по нацбезопасности Джейк Салливан на площадке Аспенского форума по безопасности, сообщило РИА «Новости» .

По его словам, пока он ответить не может, но, согласно текущей позиции президента Джо Байдена, обстоятельства изменились.

«Россия предприняла новое наступление на Харьков через границу Украины, и здравый смысл требовал того, чтобы дать Украине возможность наносить ответные удары», — сказал он.

При этом Салливан добавил, что позиция Вашингтона насчет допустимости ударов вглубь российской территории пока не претерпела изменений.

До этого президент РФ Владимир Путин предупреждал, что представители стран НАТО должны понимать, какие будут последствия, когда заявляют о планах разрешить украинским боевикам бить переданными Киеву ракетными комплексами по «легитимным целям» вглубь территории России.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВСУ после потери Угледара не смогут перейти в успешное наступление в направлении Черного и Азовского моря.